GdS – Svolta dopo il caso Koulibaly: i razzisti fuori da ogni stadio d’Italia

La ‘Gazzetta dello Sport‘, nell’edizione di oggi, ha parlato dei cori razzisti ricevuti da Kalidou Koulibaly al termine di Fiorentina-Napoli. Anche Anguissa e Osimhen sono stati presi di mira dai tifosi della viola. E potrebbe esserci una svota riguardo le sorti dei razzisti:

“Ieri sono stati i club a prendere una posizione netta. Una linea comune che escluderà i tifosi razzisti da qualsiasi evento e da qualsiasi stadio d’Italia. Una strategia messa a punto nella lunga riunione di ieri. Una decisione che vieterà l’ingresso ai tifosi razzisti in tutti gli impianti: se oggi è proibito loro di tornare nello stadio in cui è stato commesso il fatto, presto le restrizioni potranno essere estese in maniera drastica, e ai razzisti potrà essere negato di assistere a tutte le partite dal vivo. In ogni stadio i razzisti avranno porte chiuse“.