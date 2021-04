GdS – Torino-Napoli, le probabili formazioni: torna Demme, riposa Manolas

Il Napoli lascia alle spalle tutti gli scontri diretti per la Champions League, ma per raggiungere l’obiettivo dovrà necessariamente massimizzare i punti nelle prossime giornate. Partirà domani alle ore 18.30 quando affronterà il Torino di Nicola, reduce dall’1-1 col Bologna. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport traccia le probabili formazioni.

Per quanto riguarda il Napoli, Rino Gattuso avrebbe in mente alcuni cambi rispetto agli 11 scesi in campo al Maradona contro la Lazio. Innanzitutto, Diego Demme tornerà a disposizione dopo aver scontato un turno di squalifica. L’italo-tedesco riprenderebbe il suo posto al fianco di Fabian Ruiz, rimandando in panchina Bakayoko. In attacco resta in pole Osimhen, mentre in difesa potrebbe riposare Manolas quindi spazio a Rrahmani. Mario Rui sarebbe favorito a Hysaj.