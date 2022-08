GdS – Verona-Napoli, le probabili formazioni

Meret in porta, Kim e Kvaratskhelia come nuovi, Zielinski e non Fabian in mediana. Queste le possibili scelte di Luciano Spalletti per la formazione anti-Hellas Verona: l’allenatore azzurro intende partire dunque dal 4-3-3, il modulo su cui ha lavorato nel pre-campionato. In difesa Mario Rui la spunterà su Mathias Olivera. Di seguito le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Lasagna, Henry

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia