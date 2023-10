GdS – Verona-Napoli, Rudi Garcia potrebbe passare al 4-2-3-1

Il Napoli si prepara in vista della sfida contro l’Hellas Verona. Rudi Garcia si giocherà tutto al Bentegodi e sta già cercando di capire quale sarà la squadra che scenderà in campo dall’inizio. La buona notizia, riporta La Gazzetta dello Sport, è che Rrahmani è totalmente recuperato e riprenderà il suo posto accanto a Natan. Lobotka e Zielinski sono leggermente affaticati e ieri hanno svolto un lavoro a parte, ma la loro presenza non è in dubbio. Resta da capire come Garcia ovvierà all’assenza di Anguissa. Dovesse essere mantenuto il 4-3-3 allora sarebbe Cajuste ad affiancare lo slovacco ed il polacco, con Politano e Kvaratskhelia ai lati di Simeone. In caso di passaggio al 4-2-3-1 invece toccherebbe a Raspadori, che verrebbe impiegato dietro l’unica punta, con Cajuste almeno inizialmente in panchina.