Ge.Vi. Napoli Basket, Sacripanti: “Esordio durissimo con Milano, ma c’è grande gioia”

Pino Sacripanti, allenatore della Ge.Vi. Napoli Basket, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club alla vigilia del match contro Armani Exchange Milano:

“Siamo orgogliosi di poter iniziare questo campionato che, dopo tanta fatica, può essere considerato un premio per tutti, in primis per la società. Ci attende un esordio durissimo contro una squadra contro cui, teoricamente, non dovrebbe esserci partita. Abbiamo lavorato tanto, stiamo cercando la nostra identità che speriamo di poter mettere in campo al di là degli avversari. Dispiace non poter vedere il PalaBarbuto gremito a causa dell’emergenza Covid, ma è bello che ci sia stata la corsa all’acquisto del biglietto. Ci attende un lungo viaggio da vivere insieme ai nostri tifosi. Sarà durissima ma lo affronteremo con grande gioia”.