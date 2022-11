Ge.Vi Napoli, le dichiarazioni di coach Buscaglia: “Venezia campo difficile, noi continuiamo il processo di costruzione”

Nuovo impegno per la Gevi Napoli Basket che affronta oggi, nella gara valevole per la sesta giornata del Campionato di Serie A, l’Umana Reyer Venezia.

La gara di disputerà al Taliercio di Mestre con inizio fissato alle ore 19,30.

Gli azzurri, dopo la sconfitta di domenica scorsa con Trieste, sono attesi da una durissima sfida contro una delle vere corazzate di questo campionato.

La Reyer Venezia è tra le formazioni più vincenti negli ultimi anni del basket italiano. La squadra di Coach De Raffaele infatti ha trionfato sia in Italia, vincendo due Campionati ed una Coppa Italia, che in Europa, conquistando una Fiba Europe Cup.

In questa stagione la formazione veneta ha 6 punti in campionato, 3 vittorie e due sconfitte, ed è reduce dalla bella vittoria ottenuta in Eurocup contro il Cedevita Olimpia Lubiana. Nell’ultimo turno di campionato la Reyer ha perso sul campo dell’imbattuta Tortona.

Per la Gevi Napoli Basket ci sarà il debutto stagionale di Emmitt Williams.

Le due squadre si sono affrontate in pre-season, nella finale del Trofeo Silvestrin, con la vittoria di Venezia per 71-70.

Jordan Parks è l’unico ex della gara. Il giocatore della Reyer è infatti stato protagonista di due splendide stagioni in maglia azzurra, conquistando la Vittoria in Coppa Italia di Serie A2, la promozione nel massimo campionato e la salvezza nello scorso torneo.

Arbitreranno l’incontro Manuel Mazzoni (Grosseto), Alessandro Perciavalle (Torino), Christian Borgo (Grumolo delle Abbadesse).

Dichiarazione Buscaglia

“Come si è visto nelle ultime partite siamo un cantiere aperto, stiamo continuando a lavorare forte per unire i giocatori e migliorare la consistenza della squadra. Dopo una sconfitta la prima cosa che si vuole è tornare a giocare. Andremo su un campo difficile, Venezia è una squadra completa composta da giocatori che si conoscono e con innesti importanti, da anni ad alto livello. Dovremo cercare fare la migliore partita possibile difensivamente per cercare di limitarli sia in area che sul perimetro. Ci sarà il ritorno di Emmitt Williams, che ha lavorato in maniera personale per ritrovare condizione. Non ha lavorato con la squadra, ma sarà piano piano un giocatore che potrà darci quello che ci servirà. Voglio salutare Agravanis per tutto quello che ci ha dato e per la massima professionalità che ha avuto nel periodo a Napoli. La strada da seguire è lunga e passa attraverso momenti come quello che stiamo vivendo. La squadra ha ovviamente ancora tanto su cui lavorare”

La gara tra Umana Reyer Venezia e Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2, e sulla piattaforma Eleven Sport. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.