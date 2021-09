Enrico Preziosi sta per lasciare la presidenza del Genoa, iniziata nel 2003, 18 anni fa. Il patron del club rossoblu sta per cedere a 777Partners, fondo statunitense. Firmato l’accordo della cessione della società, gli americani hanno già versato i primi 20 milioni di euro. Preziosi dovrebbe comunque restare nella società, in un ruolo che occuperà per tre anni nel curare i rapporti con la Lega Serie A.