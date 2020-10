Ai micofoni di Sky Sport ha parlato così l’ex centrocampista del Napoli ed attuale del Genoa Valon Behrami. Ecco le sue parole:

“Ho dovuto fare i conti con la paura, in quei momenti non sei un calciatore malato ma semplicemente un uomo malato. Sono stati giorni difficili soprattutto a livello mentale. Sono state contagiate milioni di persone, non possiamo sentirci in colpa per quanto vissuto, non tutti sono irresponsabili”