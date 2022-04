Genoa, Blessin: “Vidi il Napoli di Maradona allo stadio nella finale Uefa 1989, fu pazzesco”

Il tecnico del Genoa Blessin ha rilasciato una bella intervista a SportWeek dove ha trattato di tanti temi. In particolare ha commentato cosi il suo amore per l’Italia e per Napoli:

“Mi piace il calcio italiano. La verità è che mi sono innamorato di voi il 17 maggio 1989, quando il Napoli venne in Germania per giocare la finale di Coppa Uefa. Era il Napoli di Maradona: non dimenticherò mai il suo riscaldamento in campo. Palleggiava con ogni parte del corpo e la palla non cadeva mai a terra. Avevo 16 anni, vidi la partita in mezzo ai tifosi napoletani: saltavano tutti, la tribuna tremava e io pensavo: “Cazzo, adesso viene giù tutto”.