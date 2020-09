Genoa, Faggiano: “Non avremmo potuto spostare di 24 ore la partita col Napoli”

“Spostare di 24 ore la partita col Napoli non si poteva perché noi avremmo giocato il sabato. Con il senno di poi, con i tamponi usciti il lunedì, non avremmo neanche giocato oppure avremmo giocato contro una squadra molto rimaneggiata”. Parla così direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, intervenuto nel corso della trasmissione “We Are Genoa” in onda su Telenord. “Malato era solo Perin – le parole riportate da buoncalcioatutti.it – Schone non l’abbiamo portato per salvaguardare il gruppo. Abbiamo perso un areo già pagato il sabato per salvaguardare il tutto; abbiamo fatto i tamponi come da prassi il giorno della partita. Una volta saputi i risultati, Schone non era in ritiro e ancora positivo quindi, avendo una carica batterica alta, si è deciso di lasciarlo a casa. Aspettiamo l’asl, aspetteremo i risultati dei tamponi che faremo domani. Siamo sotto controllo dell’asl. Allo stesso siamo rammaricati per il risultato, per la situazione; poi non c’è una regola certa per sabato, ad ora contro il Torino si gioca”.