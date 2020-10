Genoa, il ds Faggiano: “Io a Napoli sono andato a giocare. Il Covid è un grande problema: si deve fare qualcosa”

Daniele Faggiano, ds del Genoa, è intervenuto questa sera ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Verona:

Va rivisto il regolamento? “Parlare adesso prima della partita non è carino ma è giusto perché questa situazione delle liste va riguardata. Ho anche detto che alcuni giocatori in uscita non potevo darli: per via del Covid le altre squadre, con cui era già sistemato, non li hanno più voluti. Non è stato semplice. Adesso, con i problemi che ci sono, fare delle nuove regole non è il massimo. Qualcosa si dovrebbe fare perché come è capitato al Genoa, e mi auguro non capiti a nessuno, può capitare alle altre. Io sono andato a giocare a Napoli, a buon intenditor… Siamo partiti alla mattina alle 9”.