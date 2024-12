Genoa-Napoli 1-2, le pagelle di IamNaples.it: le mani di Meret sui tre punti

Il Napoli vince anche a Marassi contro il Genoa e torna in testa alla classifica, in attesa di capire come finirà Atalanta-Empoli. A segno Frank Anguissa e Amir Rrahmani. Nella ripresa gol di Pinamonti. Ottima prestazione di Alex Meret che in più di un’occasione ha salvato il risultato. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 8: In un secondo tempo di grande sofferenza per il Napoli, para qualsiasi tiro dei giocatori del Genoa. Notevoli gli interventi su Pinamonti e Balotelli. Se il Napoli vince è grazie a lui. Sul gol non ha colpe.

Di Lorenzo 6,5: Il Genoa gli lascia tanto spazio e lui se lo prende tutto, formando un asse molto buono con Anguissa e Politano. In fase di copertura rischia poco.

Rrahmani 7: Bene in fase d’impostazione, ottimi interventi difensivi e un bel gol di testa, importantissimo come tutti quelli segnati con la maglia del Napoli.

Juan Jesus 6: Decisamente una prova migliore rispetto alle altre giocate, commette degli errori che vanno messi in conto perché fanno parte del pacchetto. Forse troppo distante da Pinamonti in occasione del gol.

Olivera 6,5: Migliora di partita in partita, Conte lo sta plasmando come un terzino in grado di giocare anche venendo dentro al campo. E’ propositivo in fase offensiva e dietro mostra una cazzimma che ha pochi eguali.

Anguissa 7: Nel primo tempo è il migliore in campo, segna un bel gol, ma nella ripresa cala e commette un errore in occasione del gol e in un altro paio di situazioni. Nel finale aiuta con la gestione del pallone.

Lobotka 6,5: Assist per il gol di Rrahmani con un gran cross in area, gestisce ottimamente il pallone, per gli avversari è irritante, infatti si guadagna un sacco di falli.

McTominay 6,5: Nel primo tempo gli viene annullato un gol, offre tanta copertura in fase difensiva, in avanti prova a dare un po’ di sostegno a Lukaku.

Politano 6,5: Anche oggi ha dimostrato la sua importanza, ha dato una grossa mano a Di Lorenzo e al centrocampo ed è stato pericoloso anche in fase offensiva. Dall’86’ Spinazzola s.v.

Lukaku 6: Bene nel primo tempo dove ha un paio di occasioni, solo la traversa gli impedisce di trovare il gol. Nel secondo tempo cala e non è incisivo. Dal 72′ Simeone 6: Si muove di più rispetto a Lukaku e fa la guerra ai difensori avversari.

David Neres 6,5: Tante belle giocate di qualità, bell’assist in occasione del gol di Anguissa con un cross bellissimo. Però nella ripresa è poco incisivo nelle giocate e nelle scelte. Dal 72′ Kvaratskhelia 6: L’ingresso è con la giusta attitudine, fa ammonire Frendrup e crea pericoli al Genoa.

Conte 6,5: Sicuramente soddisfatto di un primo tempo perfetto, ma nella ripresa sorgono dei problemi. Il Napoli si limita a gestire e subisce la reazione del Genoa che trova il gol. Lui effettua un paio di cambi per dare un po’ più di vivacità a una squadra calata in tutti i suoi giocatori e infatti non è soddisfatto. Meret salva il risultato, tre punti importanti, ma c’è ancora da lavorare. Il secondo tempo di oggi sarà oggetto di discussione nelle prossime sedute di allenamento, si può tirare fuori il meglio senza adagiarsi sul risultato.

Nico Bastone