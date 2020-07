Genoa-Napoli 1-2, le pagelle di IamNaples.it: Lozano uomo partita. Insigne e Mario Rui al top

Ecco le pagelle di IamNaples.it della gara tra Genoa e Napoli che ha visto la vittoria degli azzurri per 1-2

Meret 6: risponde presente con una gran parata, aiutato dal palo, al 35′ su tiro di Cassata. Nei minuti finale esce a vuoto, ma fortunatamente Maksimovic anticipa Favilli.

Hysaj 6,5: ottima partita per l’albanese che difende in maniera molto attenta, sbaglia meno appoggi del solito e si fa trovare pronto quanto gli azzurri attaccano.

Manolas 6: gara sufficiente per il centrale. Sbaglia un passaggio in fase costruzione, ma è aiutato da Maksimovic che chiude su Sanabria. Poi, il greco non sbaglia più nulla.

Maksimovic 5,5: prestazione sottotono per il serbo che sbaglia vari passaggi d’impostazione, portando un paio di pericoli ai suoi. Rimedia ad un errore di Manolas nel primo tempo, nella ripresa è troppo leggero su un contrasto su Iago Falque.

Mario Rui 7: il terzino riconferma la gran partita fatta contro la Roma. Attacca con costanza, imposta il gioco da dietro e nella ripresa compie interventi difensivi molto importanti che salvano i suoi.

Fabiàn 6,5: primo tempo sufficiente per lo spagnolo, nella ripresa sale in cattedra e disegna calcio. Pauroso l’assist per il goal decisivo di Lozano (Dal 87′ Allan s.v)

Lobokta 6: ha più tecnica rispetto a Demme, garantisce più velocità di palleggio e lanci lunghi, ma è meno difensivo. Lo slovacco nel primo tempo lega bene la squadra, cala nella ripresa.

Elmas 6,5: è il più pericoloso e attivo tra gli azzurri nei quarantacinque minuti iniziali. Va anche a segno al 7′, ma il Var annulla per un fallo di mano di Manolas precedente. Dopo qualche minuto sfiora il goal con una semirovesciata ben parata da Perin. Il macedone nel secondo tempo è stanco e sbaglia qualche passaggio in uscita di troppo. (Dal 82′ Zielinski 6: entra con il piglio giusto, lancia qualche contropiede e tiene palla per gli azzurri)

Politano 6: un pochino meglio rispetto alle ultime uscite. E’ pericolo nei primissimi minuti, dove trova un bravo Perin. Pian piano scompare dalla gara, nonostante le continue coperture per dare una mano a Hysaj. (Dal 63′ Lozano 7: entra e spacca la partita. Nell’azione del goal compie un grandissimo movimento ad attaccare la porta, dove brucia Biraghi, ed è freddo quando si trova davanti a Perin. Dà sempre la sensazione d’essere pericoloso. Aiuta tanto la squadra anche in fase difensiva con molti impieghi rilevanti.

Mertens 6,5: il belga ha recuperato un po’ di condizione e si vede. Nel primo tempo può segnare altri due goal, dove una volta può tirare con più cattiveria e una volta trova un grandissima parata di Perin. Mezzo punto in meno perché regala il calcio d’angolo al Genoa che ha portato al momentaneo pareggio dei padroni di casa. (Dal 63′ Milik 5,5: può fare molto di più, fa salire poco la squadra, difende pochi palloni e sbaglia un facile assist per un Lozano lanciato a rete)

Insigne 7: ci mette un poco a carburare, ma l’intesa con Mertens è pazzesca e gli regala l’ennesimo assist. Nella ripresa divora la fascia sinistra con continui attacchi e continue coperture. (Dal 82′ Younes 6: ha voglia, corre e si fa vedere. Il tedesco riesce a guadagnare anche due punizioni importanti nei minuti di recupero)

Gattuso 7: altra vittoria per la squadra, il cambio di Lozano gli fa vincere la partita. Da non sottovalutare i minuti sottotono, come a Bergamo, nei minuti iniziali della ripresa.

DI WILLIAM SCUOTTO