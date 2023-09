Genoa-Napoli 2-2, le pagelle di IamNaples.it: buon impatto di Politano e Raspadori; Garcia, così non va

Il Napoli esce da Marassi con un pareggio per 2-2 contro il Genoa. Ottima partita per i rossoblù per oltre un’ora, tant’è vero che si sono portati in vantaggio di due gol con Bani e Retegui. La squadra di Rudi Garcia riesce a strappare un punto grazie a Raspadori e Politano. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 5,5: Bene sul tiro dalla distanza di Retegui, sul colpo di testa ravvicinato di Bani può poco. In occasione del secondo gol, si scontra con Ostigard. Troppo ravvicinato il tiro di Retegui.

Di Lorenzo 6: Uno dei migliori nel primo tempo, un attaccante aggiunto. Però il Napoli è poca roba per impensierire Martinez. Nella ripresa partecipa all’assalto finale con convinzione e diligenza.

Ostigard 5: Abbastanza male in impostazione, non ha la qualità di Rrahmani e si vede. Un po’ meglio di testa, però al Napoli in difesa serve altro.

Juan Jesus 5: Nella terra di nessuno le cosiddette ‘mezze palle’, è poco puntuale negli interventi. Non accelera il giro palla insieme ai suoi compagni di reparto. Fa fatica insieme a Ostigard a tenere Retegui e gli avversari.

Mario Rui 5: Lontano parente di quel regista aggiunto dell’anno scorso. Partita generosa, prova anche a calciare da lontano o a servire Osimhen che è troppo lontano. Dal 58′ Olivera 6: Partita onesta, niente di straordinario, però prova a dare una mano in avanti offrendo una soluzione in più sulla fascia.

Anguissa 5: Non riesce a emergere né a livello fisico, né a livello qualitativo. Contribuisce alla lentezza della manovra. Perde il duello in area in occasione del primo gol con De Winter, dove Fabbri non ravvisa alcun fallo. Dal 58′ Raspadori 6,5: Entra e dà una scossa, segna un bellissimo gol che dà la speranza al Napoli di essere in partita dopo un’ora horror.

Lobotka 5,5: Poco dentro il gioco, proprio come nelle scorse partite. Qualche ripiegamento difensivo ottimo. Il Genoa si chiude bene e non trova varchi. Dal 74′ Cajuste 6: Porta fisicità e freschezza a centrocampo, serve l’assist a Raspadori per il 2-1, può migliorare ancora se disciplinato tatticamente.

Zielinski 6: Quasi assente nel primo tempo, nella ripresa si carica il centrocampo sulle spalle per l’assalto all’area del Genoa. Bellissimo l’assist a Politano.

Elmas 5: Ammonito dopo appena 30”, dà pochi spunti offensivi, nonostante da quella parte nascano diverse occasioni. Ma Garcia lo boccia subito. Dall’intervallo Politano 6,5: Grazie a lui, il Napoli evita una sconfitta incredibile. Bellissimo gol con un tiro a volo in area. Ha sui piedi anche la chance di far male ancora, ma sbaglia la scelta.

Osimhen 6: Lotta con i difensori, ma spesso viene lasciato solo, non ha compagni su cui appoggiarsi. Non punge, anche perché viene servito male.

Kvaratskhelia 6: Fa ammonire due giocatori, fatica a entrare in partita all’inizio, ma è suo il primo tiro in porta del Napoli al 72′ e questa è una notizia in una serata difficilissima. Si arrabbia per la sostituzione e non ha tutti i torti. Può fare di più. Dal 90′ Zerbin s.v.

Rudi Garcia 5: Brutta gestione della partita. Il Genoa si chiude e lui non trova un Piano B al Napoli se non quella della palla lunga per Osimhen, sempre troppo distante dai compagni. La sua squadra non è uno spartito preciso come lo era con Spalletti. In tre partite su quattro, gli azzurri sono andati in svantaggio e questo è un dato da non sottovalutare. Il gioco latita, giocatori che dominavano la Serie A la scorsa stagione, oggi fanno giocate banali. Non ha ancora preso la situazione in pugno. Deve lavorare tantissimo per dare un’identità al suo Napoli, cosa che oggi non ha. Toglie Kvara al 90′ per Zerbin.

Nico Bastone