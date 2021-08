Genoa-Napoli, le probabili formazioni: Insigne punta centrale

Ancora pochi giorni di mercato davanti, ma per un paio di giorni stop alle trattative e attenzione tutta al campo: ci sono in palio altri tre punti pesanti e le venti squadre di A, con un calendario ancora molto spezzettato, proveranno a dare alla propria stagione il giusto abbrivio prima di congedarsi per due settimane e lasciar spazio alle Nazionali. Di seguito le ultime su Genoa-Napoli, raccolte TMW.

▪ Genoa-Napoli – Domenica 29 agosto 2021, ore 18.30, stadio Ferraris

▪ Arbitra Marco Di Bello, della sezione di Brindisi

▪ Classifica: Genoa 0 punti, Napoli 3 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL GENOA – Prime pedine a disposizione di Davide Ballardini. Per il match contro il Napoli, il tecnico rossoblu dovrebbe avere a disposizione Vazquez. Il difensore messicano dovrebbe partire dal primo minuto al centro della retroguardia a protezione della porta di Sirigu con Vanheusden o Biraschi da una parte e Criscito dall’altra. A centrocampo dovrebbero essere confermati Hernani, Badelj e Rovella mentre sulle fasce si potrebbe rivedere Sabelli a destra e Cambiaso a sinistra. In attacco Pandev dovrebbe fare coppia con Kallon.

COME ARRIVA IL NAPOLI – Napoli senza Osimhen per la sfida di Marassi. Luciano Spalletti dovrà fare a meno del centravanti squalificato dopo il rosso contro il Venezia, con Hirving Lozano candidato a prendere il posto del nigeriano. Dovrebbe restare fuori anche Zielinski, alle prese con un problema muscolare. Nel 4-3-3 dei partenopei spazio a Meret tra i pali con difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Lobotka andrà in cabina di regia, con Elmas e Fabian. In avanti tridente composto da Politano, Insigne e Lozano.