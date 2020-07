Genoa, Nicola a SKY: “In caso di pareggio con il Napoli non ci sarebbe stato nulla da dire”

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato a Sky dopo la sconfitta col Napoli: “Nel secondo tempo siamo riusciti ad essere aggressivi. E’ chiaro che dopo 5 partite gli allenamenti non sono tantissimi, proviamo a giocare come vogliamo. Non conta essere un punto avanti o indietro. E’ stata la miglior prestazione del Genoa. Il Napoli ha giocatori di qualità ed è in ottima forma. Se avessimo pareggiato non ci sarebbe stato nulla da dire. Scrolliamo di dosso eventuali timori. Pensiamo alla prossima gara, sarà importante. Anche a sprazzi nel primo tempo abbiamo giocato bene. Sette partite e 21 punti non sono pochi. Dobbiamo essere convinti di potercela fare. Spal, Torino, Lecce e Samp? Massimo impegno, ci crediamo ciecamente”