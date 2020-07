Genoa, Nicola: “Con il Napoli gara importantissima. Gattuso mi piace, è una persona semplice”

Davide Nicola, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale rossoblu alla viglia della partita contro il Napoli:

“Non ci accontentiamo mai, vogliamo sempre migliorare. L’equilibrio sta nel fatto di dover credere in quello che facciamo senza ascoltare le critiche. La squadra sta bene, possiamo fare meglio come timing nella fase di gioco. La cosa importante è continuare a lavorare, la costanza è fondamentale Adesso serve continuare sulla strada giusta. Dobbiamo essere più sereni nelle cose che dobbiamo fare, quando giochi bisogna pensare poco e agire.

Gara col Napoli? Per noi ogni partita è una chance per migliorare. Poniamo i nostri obiettivi sulla crescita e sul nostro percorso. E’ l’unico modo che abbiamo per raggiungere l’obiettivo che vogliamo. La gara col Napoli è importantissima perchè è un’altra partita che ci permette di cogliere l’occasione per sapere cosa dobbiamo fare e come farlo al meglio.

Cosa le piace di Gattuso? Non lo conosco di persona. Mi sta molto simpatico, mi piace il suo essere focoso, cosa che riconosco in parte anche in me. Mi piace come si pone, con la semplicità nelle cose che dice.