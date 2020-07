Genoa, Nicola in conferenza: “Stasera mi sono divertito, sono soddisfatto della prestazione. Mi girano le scatole per come abbiamo preso gol”

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli:

“Sono ampiamente soddisfatto della prestazione: mi girano le scatole per come abbiamo preso gol. Abbiamo riproposto la prestazione da Genoa, creando mole di gioco e pressing alto. Per rispettare le caratteristiche dei miei giocatori, ho fatto qualche cambio, ma siamo convinti di raggiungere il nostro obiettivo: ora arrivano gare fondamentale per noi. Stasera mi sono divertito.

A Udine abbiamo fatto bene a tratti, stasera a larghi tratti. Il Napoli ha un interscambio laterale importante e noi volevamo alzare più giocatori sul pressing: quando lo abbiamo fatto bene, abbiamo anche colpito. Abbiamo raggiunto il pareggio, è scattata la molla e i ragazzi hanno fatto una prestazione importante. La prossima gara è importantissima. Per noi si aprono le porte per scontri importanti. Dobbiamo avere rabbia e consapevolezza, ma anche voglia di far bene“.