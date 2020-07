Genoa, panchina di Nicola a rischio: Spal importante banco di prova

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, la situazione di Davide Nicola al Genoa inizierebbe a diventare molto pesante. Il tecnico ex Livorno e Crotone, infatti, non sta portando il Grifone ai risultati sperati, con una classifica che si fa sempre più difficile e nessuna vittoria dal ritorno in campo post pandemia di COVID-19. Per questo, sembra che la posizione di Nicola sulla panchina del Genoa non sia più così salda come prima.

Sempre secondo quanto spiega TMW, infatti, la gara contro la Spal sarà un importante banco di prova dopo la sconfitta rimediata ieri contro il Napoli. In caso di sconfitta contro gli estensi non sarebbe da escludere un possibile ribaltone in panchia, con Preziosi che potrebbe optare per un ultimo cambio di allenatore al fine di scuotere un ambiente che non sembra propriamente a suo agio.