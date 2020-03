Georgina Rodriguez immortalata mentre fa shopping: è bufera sui social

Bufera social per Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. Una delle wags più popolari del mondo è stata immortalata dai paparazzi mentre passeggiava per le vie di Madeira per fare dello shopping. Il Daily Mail ha immortalato la signora Ronaldo nonostante lei in primis sui social abbia partecipato alla campagna #iorestoacasa. Nonostante i problemi della madre del fuoriclasse portoghese, ricoverata nelle scorse settimane, e il caso di Coronavirus relativo a Daniele Rugani e Blaise Matuidi nella Juventus, Georgina Rodriguez secondo quanto riporta il tabloid inglese, “non sembrava andare in farmacia o al supermercato, bensì a fare shopping”. Su Instagram aveva scritto nelle ore precedenti: “Nei momenti difficili bisogna avere fede e cercare il lato positivo delle cose. È un buon momento per riflettere e valorizzare quello che abbiamo”.