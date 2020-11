Gerd Muller, la moglie: “Non recepisce più nulla, dorme verso l’aldilà…”

La salute della leggenda del calcio tedesco Gerd Muller, che nella giornata di domani compirà 75 anni, continua a peggiorare. Lo rivela la moglie Uschi Muller alla Bild spiegando come nell’ultimo anno la situazione dell’ex centravanti, che soffre di demenza dal 2008, si sia andata complicando: “Non mangia praticamente nulla, riesce solo a deglutire, sta sdraiato a letto quasi tutto il giorno e raramente ha momenti di veglia. È così bello quando apre gli occhi anche se solo per pochi minuti. Ormai risponde solo attraverso il battito delle ciglia alle nostre domande, ma ormai non recepisce più nulla. – continua la moglie di Muller

Solo un anno fa era tutto diverso, poi è arrivata la pandemia e per tre mesi non l’ho potuto visitare e neanche spiegargli il motivo della mia assenza. Credo che Gerd ormai dorma verso la propria fine, ma non creo che stia soffrendo, dorme verso l’aldilà e spero solo che non possa riflettere sulle sue condizioni attuali”.

Fonte: Tuttomercatoweb.com