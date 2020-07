Gevi Napoli, Andrea Zerini :” Possiamo competere ai massimi livelli”.

Andrea Zerini nuova ala/centro della GeVi Napoli Basket, e’ intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal: “Il progetto ambizioso della società’ mi ha convinto subito ad accettare la proposta di Napoli perché’ punta a ritornare nella massima serie il più’ presto possibile, ed affermarsi come la nuova realtà del campionato, anche se una piazza come Napoli ha fatto la storia del basket. Inoltre, avendo avuto coach Sacripanti ad Avellino per due anni, ed a qualche raduno nella nazionale Under 20, parlare con lui, e vedere le sue idee su come far giocare la squadra mi ha convinto in pieno. Le ambizioni della squadra sono ben visibili a tutti. È’ una squadra costruita per competere ai massimi livelli con 10 giocatori che possono giocare indifferentemente con le rotazioni che saranno costruite durante l’anno. Sarà’ bellissimo affrontare squadre forti, come per esempio il derby con Scafati che ha costruito una formazione molto forte. Sono scaramantico non voglio dare obiettivi, ma sarà’ un anno importante. La squadra che è stata costruita ha certamente l’obiettivo di far bene. Non voglio sbilanciarmi, ma avendo firmato con Napoli giocatori di esperienza anche europea, e di un altra dimensione rispetto alla LegaDue, fa chiaramente comprendere quali siano le ambizioni della società”.