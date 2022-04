GeVi Napoli Basket, Buscaglia: “Contro Brescia sarà molto difficile”

Anticipo per la Gevi Napoli Basket che affronta domani sera, alle ore 20,10, la Germani Pallacanestro Brescia nella gara valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Il match si disputerà al PalaBarbuto che, come da normative, potrà finalmente riaprire al 100 % della capienza. Lo Studio Cafasso & Figli sarà il match sponsor della sfida tra la Gevi Napoli Basket e la Germani Pallacanestro Brescia. Dopo le due splendide vittorie ottenute con Brindisi e sul campo di Treviso, gli azzurri sono attesi da una sfida durissima contro quella che, senza ombra di dubbio, è la squadra più in forma del campionato. La formazione lombarda infatti è reduce da 13 vittorie consecutive ed occupa il terzo posto in classifica dopo Milano e Virtus Bologna.

Dopo un inizio difficile, la squadra di Coach Magro ha infatti inanellato una striscia vincente da record, l’ultima sconfitta risale infatti al 12 dicembre 2021, sul campo dell’Olimpia Milano. La Germani Brescia, nell’ultimo turno, ha superato l’Aquila Basket Trento. La Gevi, trascinata dal pubblico del PalaBarbuto, proverà dunque l’impresa per cercare un altro risultato fondamentale in questo finale di stagione. Saranno tanta gli ex della sfida, in campo ed in panchina. Il Coach della Gevi Maurizio Buscaglia ha infatti allenato a Brescia nella stagione 2020-2021, subentrando a stagione in corso. In maglia azzurra giocano Andrea Zerini, a Brescia dal 2018 al 2020, Eric Lombardi che nel 2012-2013 ha giocato con la squadra lombarda. Nel corso del campionato sono arrivati in maglia Gevi Luca Vitali, storico capitano della squadra bresciana dal 2016 al 2021 e Leonardo Totè, a Brescia nel 2015-2016. Nel roster della Germani c’è invece Christian Burns, splendido protagonista della Promozione della Gevi in Serie A, MVP della finale dei playoff contro Udine della scorsa stagione. Nella gara d’andata, disputata a Brescia lo scorso 17 ottobre, successo della Germani sulla Gevi per 98 a 88. Markies McDuffie e Jason Rich, 22 punti a testa, furono i migliori marcatori della sfida. Arbitreranno l’incontro Tolga Sahin (Messina), Andrea Bongiorni (Pisa), Giacomo Dori (Pisa).

Dichiarazione di coach Buscaglia:

“Ci aspetta una partita molto impegnativa. Dobbiamo continuare a rincorrere il nostro obiettivo, quello di vincere più partite possibili. Servirà un match di grande consistenza, abbiamo bisogno di punti, di continuare a risalire la classifica. Dovremo avere grande attenzione contro una squadra, la Germani, che sta andando alla grande, non solo dal punto di vista dei risultati. Servirà concentrazione in attacco ed in difesa, cercando di mantenere il controllo in ogni situazione. Stiamo lavorando, quotidianamente, con grande positività. La partita dovrà essere la massima espressione del lavoro fatto in settimana. Come in ogni gara dovremo dare il massimo, spingendoci oltre.”

La Gevi Napoli Basket comunica che prosegue la vendita dei biglietti e dei miniabbonamenti per assistere alla gara del PalaBarbuto. In occasione delle prossime sfide in casa, al fine di agevolare i tanti tifosi azzurri ad accorrere al PalaBarbuto, la società ha promosso prezzi vantaggiosi e l’iniziativa dedicata agli “Amici” degli abbonati. E’ possibile acquistare il tagliando per la partita singola e l’abbonamento che comprende anche la sfida con la Unahotels Reggio Emilia, in programma al PalaBarbuto mercoledi sera 13 aprile alle ore 20,30.

I tagliandi saranno acquistabili sul sito http://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Inoltre sarà possibile comprare i biglietti domenica pomeriggio, presso la biglietteria del PalaBarbuto, Lato Scandone, a partire alle ore 17,15.

Questi i prezzi dei biglietti per la gara singola:

Tribuna Centrale : Euro 25

Tribuna Laterale:Euro 15

Curva/Gradinata : Euro 10

Questi i prezzi dei miniabbonamenti per entrambe le partite:

Tribuna Centrale – Euro 40

Tribuna Laterale – Euro 25

Curva e Gradinata – Euro 15

Per accedere al PalaBarbuto è necessario essere in possesso del SuperGreen Pass da esibire insieme al titolo d’accesso e al documento di identità. All’ interno del palazzetto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2.

La gara tra Gevi Napoli Basket e Germani Brescia sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2, e sulla piattaforma Discovery+. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.