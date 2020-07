GeVi Napoli Basket, Lombardi: “La squadra è competitiva, voglio una stagione da ricordare”

Eric Lombardi, ala della Gevi Napoli Basket, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal, in occasione della sua prima visita in città: “A Napoli ritrovo un grande allenatore come coach Sacripanti che era alla guida tecnica della Nazionale Under 20 quando conquistammo l’oro agli Europei. La società mi ha cercato sin da subito per l’ambizioso progetto del ritorno nella massima serie e per questo accettare l’offerta proposta è stato molto semplice. La squadra costruita sinora è davvero competitiva. Dobbiamo essere pronti ad affrontare ogni squadra con la consapevolezza che daranno tutti il 100% per batterci. L’obiettivo è di avvicinare tanta gente alla nostra squadra, creare entusiasmo e vivere una stagione da ricordare“.