Gevi Napoli Basket, Sacripanti: “Affrontiamo le squadre più forti”

Inizia la seconda fase della stagione per la Gevi Napoli Basket che, nella gara valevole per la prima giornata del girone bianco di Serie A2, affronta la Reale Mutua Torino.

Il match si giocherà domani, Domenica 25 Aprile, alle 17,00, al PalaSport Gianni Asti di Torino, a porte rigorosamente chiuse.

La Sfida di Torino mette di fronte le due squadre che, a seguito della prima fase del campionato, guidano il girone a quota 6 punti.

Si tratta della prima gara tra le due formazioni in stagione.

La gara sarà arbitrata dai signori Mauro Moretti (Marsciano), Francesco Terranova (Ferrara) e Antonio Bartolomeo(Cellino San Marco)

Dichiarazione Coach Stefano Sacripanti

“Iniziamo questa seconda fase contro le tre squadre più forti dell’altro girone. Torino è una squadra da fisicità impressionante, con giocatori con stazza da serie A1. Dovremmo essere molto bravi sia tatticamente, nell’aprire gli spazi per allargare il campo senza subire la loro potenza fisica, sia nel fare una partita di grande ritmo. Siamo stati fermi due settimane e, a causa del covid, non abbiamo potuto fare amichevoli. Speriamo di trovare subito il ritmo partita per cercare di prendere i due punti.””

La partita Reale Mutua Torino-Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta sarà su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West. La gara sarà trasmessa in diretta audio sulla Pagina Facebook ufficiale della Gevi Napoli Basket.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket