Gevi Napoli Basket, Sacripanti : “Contro San Severro dobbiamo essere più forti psicologicamente”

Impegno in trasferta per la Gevi Napoli Basket che affronta, nella gara valevole per la nona giornata di ritorno del Campionato di Serie A2 Girone Rosso, l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo.

Il match si giocherà domani, Domenica 7 Marzo, alle 18,00, al Palazzetto Falcone Borsellino di San Severo, a porte rigorosamente chiuse.

Nel corso della stagione sono state giocate già due sfide tra gli azzurri e la Cestistica San Severo, entrambe al PalaBarbuto. Nella sfida di Supercoppa la Gevi si impose per 68 a 56 con Jordan Parks miglior realizzatore con 18 punti. Nella gara di Campionato nuovo successo napoletano per 76-55. Eric Lombardi, 15 punti, top scorer del match.

Gli arbitri dell’incontro saranno i Signori Mauro Moretti(Marsciano), Francesco Terranova (Ferrara) e Alex D’Amato (Tivoli)

Dichiarazione Coach Stefano Sacripanti

“ Siamo ovviamente arrabbiati per la partita persa in casa con Ravenna dopo aver dominato la gara per larghi tratti. Credo che questa sconfitta sia servita per farci capire quali sono i nostri limiti e per darci la consapevolezza di dover fare meglio. La squadra fino a questo momento ha sempre avuto un buon approccio alla gara, ci è mancata continuità nel corso delle partite .Dobbiamo essere psicologicamente più forti. Bisognerà cercare di arrivare al momento chiave della stagione nella migliore condizione psicofisica possibile sia dal punto di vista fisico che mentale. Andiamo ad affrontare una squadra totalmente diversa rispetto alle due gare disputate contro San Severo. Questo per il loro grande cambiamento dato dell’inserimento di tre giocatori nuovi. ”

La partita Allianz Pazienza Cestistica San Severo – Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta sarà su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket