Gevi Napoli Basket, Sacripanti: “Vogliamo partire con il piede giusto.”

Inizia il campionato della Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la terza giornata del girone Rosso di Serie A2, l’ Atlante EuroBasket Roma, inizio fissato per le ore 18,00.

Queste le Dichiarazioni del Coach Stefano Sacripanti:

“Purtroppo abbiamo avuto alcuni problemi, tra infortuni e positività al Covid, in prestagione. Adesso siamo pronti per cercare di raccogliere tutto il lavoro fatto, e metterlo in campo già a partire dalla prima giornata con Roma. Speriamo di poter trovare continuità sia in partita che in allenamento. Rispetto alla scorsa stagione è cambiato un po’ tutto, il gruppo è completamente nuovo, partito da zero, dobbiamo cercare di essere quanto più squadra possibile sia in attacco che in difesa, per valorizzare ogni singolo giocatore. Domani giocheremo su un campo difficile, sul quale abbiamo perso lo scorso anno. Roma è una squadra molto fisica, con un roster che si conosce da tempo ed ha due buoni americani. Noi siamo consapevoli delle difficoltà, ma cercheremo di vincere e partire col piede giusto sapendo che dovremo avere in tutti i 40 minuti grande intensità. Il Campionato sarà davvero duro con tante grandi squadre. Nel nostro girone ci sono formazioni importanti come Scafati, Pistoia, Ferrara, Forli e Ravenna, anche nell’altro girone ci sono tante formazioni attrezzate. In questo momento ancora non sono chiari ancora i valori anche a causa di una pre-campionato difficoltoso. Tutto quest’anno sarà davvero particolare e sarà decisiva la capacità delle squadre di stare insieme e reagire a tutto quello che verrà.”

Questo il Roster della Generazione Vincente Napoli Basket: 0 Zerini, 7 Iannuzzi, 9 Klacar, 11 Parks, 12 Sandri, 13 Marini, 14 Mayo, 16 Uglietti, 21 Lombardi, 32 Monaldi. All. Sacripanti.

Il match sarà disputato al PalaAvenali di Roma a Porte Chiuse.

Arbitreranno l’incontro i Signori Scrima, Pecorella e Pazzaglia.

Il match sarà trasmesso in diretta su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.