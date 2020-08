GeVi Napoli, Monaldi sicuro: “Abbiamo molte possibilità di vincere il campionato”

Diego Monaldi play/guardia della GeVi Napoli Basket è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss nel corso del programma Radio Goal: “Sono già a Napoli, città meravigliosa dove mi trovo benissimo, per farmi trovare pronto alla ripresa della preparazione. La società ha fatto un ottimo lavoro sul mercato. Il campionato di serie A2 non è semplice ed occorre avere un roster lungo e profondo per affrontare al meglio la stagione. Abbiamo una squadra composta da giocatori che possono ricoprire più ruoli. Mi auguro fortemente non ci siano altri problemi per l’inizio della stagione. Restare fermi per 5 mesi senza potersi allenare è stato massacrante. Ho subito avuto un particolare feeling con il pubblico del PalaBarbuto, ed il loro sostegno mi ha aiutato anche nei momenti difficili trovando soluzioni al tiro molto difficili. Sono tante le avversarie difficili che troveremo sulla nostra strada in questo equilibrato campionato di serie A2 come Torino, Scafati, Forlì, Ravenna, Verona e Udine. Tutte hanno operato bene sul mercato, ma noi abbiamo una grande occasione per vincere il campionato. E poterlo vincere sul campo sarebbe una cosa bellissima, condividendo totalmente la scelta intelligente della società che non ha voluto fare il salto in A1, così come le era stato proposto dalla Lega, pur avendone le possibilità.