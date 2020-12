GeVi Napoli, trasferta ostica a Ferrara. Sacripanti suona la carica: “Ci aspetta una battaglia”

Impegno in trasferta per la Gevi Napoli Basket che affronta, nella gara valevole per il recupero della seconda giornata del Girone Rosso del Campionato di Serie A2, la Top Secret Ferrara

Il match si giocherà domani, mercoledi 16 dicembre, alle 18:00, al MF Palace di Ferrara, a porte rigorosamente chiuse.

La squadra di Coach Sacripanti, dopo l’ottimo inizio di campionato con quattro vittorie in altrettante gare disputate, sarà impegnata in due trasferte consecutive in Emilia-Romagna affrontando prima la Top Secret Ferrara e, successivamente, il Basket Ravenna, nella sfida in programma sabato 19 dicembre.

Resta ancora in forte dubbio la presenza di Josh Mayo. Il Play americano non ha ancora smaltito il problema muscolare che non gli ha permesso ancora di debuttare in campionato, ma è partito comunque con la squadra per la doppia trasferta.

Gli arbitri dell’incontro saranno i Signori Marco Catani (Pescara), Enrico Nale Boscolo (Chioggia) e Fabio Bonotto (Ravenna)

Il coach Sacripanti ha parlato della sfida, ecco quanto evidenziato da IamNaples: “Affrontiamo una squadra molto solida. La Top Secret Ferrara ha due stranieri di altissimo livello e può contare su un mix tra esperienza e gioventù. Noi Siamo sicuramente in una situazione di emergenza ma sappiamo che tutti possono dare un apporto maggiore giocando minuti importanti. Sarà fondamentale continuare la nostra crescita sia dal punto di vista del gioco che della gestione della gara. Ci aspetta una battaglia e misurarci contro una squadra forte come la Top Secret Ferrara sarà sicuramente stimolante.”

Il match sarà trasmesso in diretta su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West.