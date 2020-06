Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, si è complimentato con Dries Mertens per il record di gol segnati con la maglia azzurra con un tweet.

Complimenti amico. Hai scritto la storia: ora sei leggenda 👏🏽

Félicitations mon ami. Tu as fait l’histoire: maintenant tu es une légende 🙌🏽

Congratulations my friend. You have made history: now you are a legend 🔝@dries_mertens14 ⚽️ #BestScorer @sscnapoli 💙 #FG31 🇩🇿 pic.twitter.com/sq78OzC4NN

