Ghoulam, cuore d’oro: ha finanziato le attrezzature per una squadra popolare di Saint-Etienne

Ghoulam cuore d’oro, come racconta l’Equipe, l’algerino dopo aver invitato una ventina di ragazzi del suo quartiere popolare di Saint-Etienne lo scorso anno ad assistere alla partita Napoli-Inter Milan, ha deciso di finanziare le attrezzature per la squadra del Montreynaud 42. Cinque pallet di attrezzature sono state trasportate dall’Italia. Ciò consentirà ai duecento appartenenti a questa squadra di calcio creata il 17 dicembre 2017 di avere un kit completo per la stagione (3 tute, 1 maglia, 1 pantaloncini, 1 giacca a vento, 1 piumino, 1 maglietta, 1 polo, 1 borsa sportiva grande, 1 zaino, 1 paio di calzini, 1 paio di guanti e 1 cappello).

La cerimonia ufficiale per la consegna questa dotazione avrà luogo sabato 10 ottobre, alle 14:00, a Montreynaud, un quartiere che si affaccia sullo stadio Geoffroy-Guichard. Saranno presenti Gaël Perdriau, sindaco di Saint-Etienne e presidente del Metropolis, tutti i membri della “M42” e il padre di Faouzi Ghoulam. Ma forse non quello principale. L’ex difensore dell’AS Saint-Etienne (2010-gennaio 2014) è attualmente in quarantena con il Napoli a causa del Covid-19.