Ghoulam, parla il legale: “Fuori dalla lista di Serie A? Faouzi è sereno”

Si infittisce il mistero intorno a Faouzi Ghoulam. L’esterno algerino è praticamente scomparso dai radar del progetto Napoli, che valuta di escluderlo dalla lista di Serie A. In merito alla questione si è espresso il suo legale, l’avvocato Luca Albano, che a “Punto Nuovo Sport Show” su Radio Punto Nuovo ha dichiarato: “Faouzi fuori dalla lista di Serie A? Il ragazzo è sereno, non c’è alcuna valutazione dal punto vista legale a tutela della sua professionalità. Non entro nel merito delle questioni, ma è una situazione molto diversa rispetto a tutti gli altri calciatori. La questione multe è in questo momento in stand-by per quanto riguarda Callejon e Ghoulam“.