Gianni Di Marzio: “Le assenze e la questione Insigne inciderà sul Napoli”

Ai microfoni di Tmw Radio ha parlato cosi l’ex tecnico Gianni Di Marzio:

“Il Napoli? Ha fatto leva dall’inizio su una linea di giocatori di grossa qualità, ossia Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Le assenze, soprattutto quella di Osimhen, si sono fatte sentire. Senza questi giocatori e non avendo un organico all’altezza per quando riguarda le seconde linee, in questo periodo per il Napoli la vedo dura. E anche Insigne pesa su questo Napoli. Quando è in condizione è determinante. Se il giocatore non ha la testa libera, non ti renderà mai al 100%”.