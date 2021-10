Gianni Di Marzio: “Roma-Napoli può incidere sugli equilibri del campionato”

Gianni Di Marzio, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Maracanà”, in onda su Tuttomercatoweb Radio.

Che ne pensa del weekend di Lazio e Roma?

“Dico che è difficile far giocare in maniera diversa una squadra abituata per anni con un modulo completamente diverso. I meccanismi sono diversi, soprattutto sugli esterni. Ho visto una Lazio decisa nel secondo tempo contro l’Inter, mi ha convinto. Mi ha convinto anche la Roma e Mourinho, me lo aspettavo furioso invece è stato molto bravo nel post-gara. Ha capito che ha la squadra in mano. Per me le romane sono sulla strada giusta”.

Roma ora attesa dal confronto col Napoli:

“Mourinho ha dimostrato di essere un vero leader. Ha inciso sulla squadra come sta facendo Spalletti a Napoli. Sicuramente il Napoli a Roma non farà una partita difensiva. Osimhen è in piena forma, si sente leader della squadra e con degli spazio può fare molto male. Sarà una bella partita e può incidere sugli equilibri del campionato