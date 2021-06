Gigi D’Alessio: “Mi dispiace che il Napoli non è entrato in Champions, a intuito qualcosa non andava nello spogliatoio. Su Insigne…”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal ha parlato cosi il noto cantante Gigi D’Alessio:

“Sono tanto amareggiato dal Napoli che non è entrato in Champions, pensavo che ce la facesse. Purtroppo non è andata così. Si capiva che nello spogliatoio ci fosse qualcuno che non andava. Come dice a Napoli: ‘Si sono rotte le giarretelle’ (ride, ndr). E’ brutto per i tifosi, non era difficile andare in Champions League, potevamo farcela.

Insigne? Ci sentiamo spesso, in questi giorni ci siamo mandati dei messaggi. Lorenzo sente molto di più rispetto ad altri giocatori la responsabilità e la forza di giocare nella squadra della città di Napoli. E’ ovvio che debba rinnovare, io lo do per scontato. Deve diventare una bandiera come Totti, rappresenta Napoli”.