Giordano su Napoli-Lazio: “Gli azzurri vivono una delle migliori stagioni della storia”

Il grande ex di Napoli e Lazio Bruno Giordano ha parlato in vista del match sulle colonne del Messaggero:

“Per il Napoli uno dei più belli della storia. Per la Lazio la Champions sarebbe qualcosa di importante”. Poi prosegue: “Immobile? Ciro è in una condizione non ottimale. Era inimmaginabile questo rendimento in chiaroscuro visto che ci aveva abituato a valanghe di gol. Sono stagioni un po’ così, ma il suo valore resta altissimo. Mi auguro che possa ricominciare subito a segnare tanto perché sarebbe determinante per la corsa Champions”.Vice-Immobile? “Sì, ma devi andare avanti così. In più è anche difficile trovarlo. Guardi Raspadori e Simeone, sono due giocatori importanti ai quali però Osimhen lascia le briciole”.