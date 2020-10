Giornalismo campano in lutto: è morto Rosario Mazzitelli, era ricoverato da alcuni giorni per Covid

Giornalismo campano in lutto. E’ morto oggi Rosario Mazzitelli, 71 anni, di Portici, giornalista professionista, vicepresidente di Ussi Campania, già ufficio stampa della Regione, storico addetto stampa del Circolo Canottieri Napoli nonché collaboratore di numerose testate. Uomo di grande signorilità, con passione svolgeva il suo lavoro. Da sempre appassionato di calcio, di nuoto, di pallanuoto, di vela, i colori giallorossi del Canottieri erano il suo vanto. Grande amico di Telecapri, era ospite fisso (sia in tv che dietro le quinte) durante le dirette dal Circolo Canottieri in occasione della Capri-Napoli di nuoto. Da alcuni giorni era ricoverato in ospedale per Covid: il virus non gli ha dato scampo. Un altro gravissimo lutto per il giornalismo napoletano, che pochi giorni fa aveva già perso Carlo Franco.

Fonte: telecaprinews.it