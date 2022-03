Giovanni Galli: “Lotta Scudetto? Sensazioni positive sul Napoli, può essere l’anno buono”

Il doppio ex di Napoli e Milan Giovanni Galli, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno in vista di Napoli-Milan: “Sicuramente una gara aperta tra due squadre che pensano a dominare e non speculano sull’avversario. Chi vince scava un bel solco sulle avversarie, anche se di punti in palio ce ne sono ancora tanti. Favorita? Sicuramente l’Inter, campione uscente e con una rosa più completa. Ma ho sensazioni positive sul Napoli: credo che questo sia l’anno buono. Spalletti ha dato una grande impronta alla squadra e quest’anno si è saputa rialzare dopo due brutti ko in Coppa Italia e in Europa League: un grande segnale di compattezza. Osimhen o Leao? Mi piace tanto il nigeriano, come il portoghese. Entrambi stanno facendo bene. L’attaccante del Napoli è imprendibile e immarcabile e vince le partite anche da solo, quello rossonero se è in giornata è devastante. Sportivamente però sono innamorato di un altro attaccante: Dries Mertens. Non è il miglior attacco? Sì ma ha una batteria completa: Politano, Lozano, Elmas, Mertens, Zielisnki, Osimhen, Insigne Ma chi ha giocatori del genere? Nessuno. Ecco perché sono fiducioso sul futuro del Napoli e penso che dopo tanti anni si possa anche dire a gran voce la parola scudetto”.