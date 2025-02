Giovedì 27 febbraio a Poggiomarino la seconda edizione dell’evento “Sport, salute e prevenzione”

L’Asd Giuseppe e Rocco Perrino nasce nel 2022 per dare voce al cuore, all’ anima e al senso di umanità di Giuseppe e Rocco Perrino, due fratelli che hanno perso la vita a tre anni l’uno dall’altro, rispettivamente all’età di 29 e 24 anni. Dalle pagine social dell’associazione emerge il racconto di una realtà che s’impegna in prima linea in attività benefiche e nella promozione dell’attività sportiva, prediligendo il calcio, da sempre sport e passione dei due fratelli.

Tante inoltre, sono le attività messe in campo per sensibilizzare le istituzioni, la società civile e gli ambienti sportivi dilettantistici e amatoriali, alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e alla necessità di un sistema sanitario più attento alle stesse, soprattutto tra i giovani sportivi di categorie minori. Giovedì 27 febbraio alle ore 19 per il secondo anno consecutivo, al cinema Eliseo di Poggiomarino si terrà il dibattito “Sport, Salute e Prevenzione”.

Presenterà l’evento la giornalista Sabrina Uccello, corrispondente in Italia dell’emittente Claro Sports che gestirà l’evoluzione del confronto tra tutti i relatori. Parteciperanno alla discussione il procuratore sportivo Mario Giuffredi, che assiste calciatori del calibro di Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano, Mattia Zaccagni e tanti altri oltre ad avere avuto un percorso di vita storicamente attento al mondo dei giovani talenti, il presidente dell’associazione l’Avv. Giovanni D’Avino coadiuvato dall’Ing. Giovanni Nappo, i giornalisti sportivi Ciro Troise e Carlo Alvino, il medico sportivo Renato Acanfora, Luigi Boccia, leader partnership B2B di Decathlon Italia, il presidente del Napoli Club Bologna Maurizio Criscitelli ed il consigliere regionale Avv. Giovanni Mensorio.