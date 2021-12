Giovinco su Insigne: “A Toronto sparirebbe dai radar e perderebbe la Nazionale. Ma c’è più vivibilità”

Sebastian Giovinco, ex attaccante del Toronto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport, parlando anche di Insigne:

“Qui sono sicuri che sia fatta, lo aspettano per marzo. Ma a me sembra strano perché è il capitano del Napoli e non penso che molli una squadra così in lotta per lo scudetto su due piedi. Personalmente io mi sono trovato bene a livello umano e ho trovato una città in cui la vita è facile. A livello professionale devi mettere in conto di sparire dai radar. Ho perso la Nazionale, ho perso visibilità. Se si è disposti a rinunciare a queste cose, si tratta di un’esperienza che consiglio a tutti. Meno visibilità più vivibilità. Sto aspettando che qualcosa si muova. Per il momento non ho offerte. Se non riuscirò a tornare in Serie A direttamente, aspetterò una stagione passando per la B. Non è mica una vergogna. A me interessa solo giocare, vado anche in Sudamerica se serve“.