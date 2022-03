Giroud nel post-partita: “Siamo ambiziosi ma non voglio parlare già di scudetto. Era molto importante vincere qui”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da “IamNaples”:

“Quanto valgono i 3 punti? Tanto, perchè era una partita contro una rivale per lo scudetto, non era decisivo ma molto importante vincere qui. Abbiamo iniziato la partita molto bene, con tanta energia, motivazione, determinazione a giocare il nostro calcio, eravamo concentrati fino alla fine. Penso che sia una vittoria meritata. Segno gol pesanti? Provo a fare il mio lavoro, in area cerco di essere sempre al posto giusto al momento giusto. Sono molto felice perchè nel primo tempo penso che potevamo giocare un po’ meglio in contrattacco, particolarmente nell’ultimo passaggio, ma abbiamo fatto bene in difesa, quindi tutti i giocatori hanno lavorato tanto e meritato. Se possiamo raggiungere l’obiettivo scudetto? Siamo tre squadre in tre punti, partita dopo partita siamo ancora nella corsa e non voglio parlare già di scudetto, ma speriamo di vincere qualcosa quest’anno, la Coppa, scudetto, siamo ambiziosi e andiamo ancora avanti fino alla fine. Ora che torna Ibra chi gioca? Non voglio pensarci, il mio lavoro è anche essere un grande fratello per i giovani giocatori, abbiamo tanta qualità ma qualche volta dobbiamo parlare un po’ di più e ci provo perchè conosco l’importanza di comincare e parlare tra noi. Solo una botta? Nel secondo tempo ho sentito una distorsione, ma anche nel primo tempo ho avuto una ferita e quindi ho un po’ di fastidio, ma sono felice per il gol e per i tifosi”.