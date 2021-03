Giroudi, l’intermediario: “Con Mertens al Chelsea, sarebbe andato alla Lazio”

Vincenzo Morabito, agente e intermediario di mercato, ha parlato ai microfoni di ‘Tuttosport’ dell’affare Giroud, menzionando l’intreccio con Mertens:

“A settembre, per un pomeriggio, Giroud è stato praticamente un giocatore della Juventus. Io rappresento il suo agente per l’Italia. Giroud è stato a un passo dalla Lazio un anno fa: se il Napoli avesse ceduto Mertens al Chelsea, il francese sarebbe diventato biancoceleste. E in autunno, quando erano sfumati Suarez, Dzeko e Morata non sembrava fattibile in prestito, per un pomeriggio è stato praticamente della Juventus”.

Adesso Giroud farebbe più comodo a Pirlo o a Inzaghi?

“A Pirlo e… a Cristiano Ronaldo. Giroud è sottovalutato: parliamo del centravanti del Chelsea e della Francia campione del mondo. Uno da Champions: non a caso negli ottavi è stato decisivo segnando una rovesciata”.