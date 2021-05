Giudice Sportivo duro con la Lazio, inibito Tare fino al 31 maggio

La FIGC ha postato le decisioni del Giudice Sportivo, dopo il recupero di ieri tra Lazio e Torino, valevole come recupero della gara non giocata a marzo.

La notizia principale è l’inibizione per Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, fino al 31 maggio. Come si legge dalla nota “per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che addice agli spogliatoi, affrontato con modi minacciosi il direttore di gara che tentava di raggiungere, impedito nell’intento solo grazie all’intervento di altre persone, e per aver ripetutamente inveito nei confronti del medesimo urlando espressioni irriguardose”. Inoltre tre giocatori biancocelesti Andreas Pereira, Luis Alberto e Luiz Felipe sono stati squalificati per la prossima gara in quanto erano diffidati. Una Lazio che arriverà rimaneggiata all’ultima partita con il Sassuolo, fortuna per loro che non ha più importanza di classifica. Incredibile, invece, come Cairo non abbia subito sanzioni. Nonostante quanto successo ieri prima in tribuna (portato via di peso, stava per aggredire la dirigenza laziale) e poi negli spogliatoi (contro Immobile).