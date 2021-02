Giudice Sportivo, gli squalificati: in 12 salteranno il prossimo turno

Il Giudice Sportivo ha comunicato la lista ufficiale dei giocatori squalificati per il prossimo turno di Serie A.

Sono ben 12 i calciatori fermati dal Giudice Sportivo: Toloi (Atalanta), Improta (Benevento), Ionita (Benevento), Svanberg (Bologna), Amrabat e Milenkovic (Fiorentina), Badelj (Genoa), Calabria (Milan), Tonelli (Sampdoria), Ferrari (Sassuolo), Faraoni (Verona), Zaccagni (Verona).

Tra questi c’è anche Milenkovic della Fiorentina che deve ancora scontare le due giornate di squalifica comminategli dopo la gara di campionato contro il Torino. Il club viola attende l’esito del ricorso presentato per la riduzione delle giornate di squalifica. In attesa del responso la presenza del calciatore della Fiorentina resta in dubbio per la sfida contro la Sampdoria.