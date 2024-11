Giudice Sportivo – Neres ammonito, niente giallo per Retegui: errore di Doveri nel referto

Al 93′ di Napoli-Atalanta l’attaccante dei bergamaschi Retegui ha segnato il terzo gol ed ha esultato togliendosi la maglia. L’esultanza spropositata dopo la rete dello 0-3 innervosisce Mazzocchi, fuori dal terreno di gioco, che entra in contatto con Dijmsiti, entrambi ammoniti da Doveri che però dimentica di estrarre il giallo a Retegui. A confermarlo è il referto dell’arbitro, nel quale non risulta nessuna sanzione per l’attaccante italo-argentino, che da regolamento meritava il giallo. Dalle decisione odierne del Giudice Sportivo, infatti, per il match Napoli-Atalanta gli unici ammoniti del match risultano essere: Neres, Mazzocchi e Conte per il Napoli, Kolasinac e Dijmsiti per l’Atalanta.