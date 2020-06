Mano pesante del Giudice sportivo di Serie A, che dopo il completamento della 27^ giornata ha reso note le decisioni sulle squalifiche dei giocatori scesi in campo nelle ultime tre gare di ieri. In particolare, sono state inflitte 3 giornate di squalifica al difensore dell’Inter, Milan Skriniar : doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (una giornata) – si legge nelle motivazioni – e per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un’espressione offensiva accompagnata da un’esclamazione blasfema. Per lui anche un ammenda da 10mila euro.

Squalifica per una giornata, invece, per Antonio Conte: il tecnico dell’Inter – già diffidato – ha ricevuto la quinta sanzione. Squalifica di una giornata anche per Jakub Jankto della Sampdoria (per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato). Fonte: Tuttomercatoweb.com