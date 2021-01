Giuffredi: “Le critiche al Napoli sono eccessive, la squadra sta giocando senza attaccanti”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato cosi l’agente Mario Giuffredi. Ecco le sue parole:

“Critiche a Gattuso? Credo che Umberto Chiariello abbia sbagliato ad utilizzare determinati toni e parole nei confronti di Gattuso. Siccome Umberto è una persona intelligente, le persone intelligenti fanno un passo indietro. Poi Umberto fa critiche perché è un suo diritto e rientra anche nel suo lavoro. Le critiche vanno fatte senza superficialità e senza essere presi dal cuore, dal tifo. Le critiche al Napoli devono essere giuste. Mi sembra che sia una condizione generale. Ieri il Bayern Monaco è uscito dalla Coppa di Germania con una squadra di secondo piano. Tutte hanno vinto ai supplementari. Non vedo squadre molto brillanti, eccetto il Milan. Poi dopo voi dimenticate che per vincere le partite servono gli attaccanti. Il reparto offensivo del Napoli è out. Petagna sta facendo bene, ma ci sono stati infortuni eccellenti che pesano come in tutte le squadre di calcio. Se mancano Lukaku e Lautaro all’Inter la vedo brutta per i nerazzurri. Il Napoli è venuto meno da quando gli sono venuti a mancare giocatori come Mertens e Osimhen”.