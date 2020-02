Giuffredi: “Napoli? Nuovi non all’altezza dei vari Allan e Koulibaly”

Nel corso dell’intervista rilasciata a margine degli Italian Sport Awards, Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Hysaj e Di Lorenzo, ha commentato anche il mercato invernale del Napoli: “Possono esserci due linee di pensiero. Se pensiamo a un mercato così per sostituire giocatori come Allan o Koulibaly non penso siano arrivati i giocatori giusti. Può essere un mercato guardando al futuro, cercando di fare patrimonio per poi rimetterli sul mercato come calciatori importanti. Non sono calciatori in grado di sostituire i vari Allan, Koulibaly, Callejon, Mertens, che potrebbero andare via in estate. Sono giovani, da Demme e Lobotka a Petagna e Rrahmani: devono dimostrare di essere all’altezza del Napoli, ma non ne hai la certezza al momento”.

fonte: tmw