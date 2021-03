Giuffredi sottoposto ad indagini esclusivamente per evasione fiscale

Come riporta l’Ansa, Mario Giuffredi, in quanto amministratore unico della Marat Football Management S.r.l. è sottoposto ad indagini esclusivamente per evasione fiscale, perché è stata contestata la deducibilità di costi sostenuti nel 2018 e nel 2019 per sponsorizzazioni sportive, scouting e spese pubblicitarie». Lo sottolinea, in una nota, l’avvocato Guido Furgiuele, legale di Mario

Giuffredi, a cui oggi la Guardia di Finanza ha sequestrato 1,69 milioni di euro nell’ambito di una indagine su presunti reati tributari della Procura di Napoli. «Non è indagato – precisa l’avvocato Guido Furgiuele – per riciclaggio né per emissione di fatture per operazioni inesistenti. Mario

Giuffredi professa la sua innocenza dalle accuse mossegli di evasione fiscale perché i costi contestati riguardano spese coerenti con il settore in cui opera MARAT Football Management S.r.l. e pertanto legittimamente dedotte dal reddito». (ANSA).