Giugliano, il ds Amodio: “Ambrosino? Ho parlato con il suo agente. Ci sono possibilità”

Il direttore sportivo del Giugliano Antonio Amodio ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco le sue parole:

“Vincere contro il Foggia è stato cruciale, ci serviva rispondere dopo le ultime due sconfitte. Avevamo fuori anche 4-5 calciatori importanti, ma adesso abbiamo ritrovato quello che ci mancava. E’ rientrato Piovaccari, il nostro bomber, e ci ha dato subito una grande mano. Adesso a gennaio non so cosa e quanto cambierà il girone C, ma sarà occasione per prendere calciatori anche da categorie inferiori e lanciarli con entusiasmo a Giugliano. Poi è chiaro l’esperienza fa comodo, ma non prenderemo tanto per. Ambrosino? In questi giorni mi sono sentito con il suo procuratore, stiamo provando a capire se c’è la possibilità di portarlo a Giugliano. Abbiamo bisogno di un under in attacco, lui ha qualità, ci piacerebbe averlo qui e dargli una chance in gialloblù. I lavori al De Cristofaro? Speriamo di tornarci per gennaio, vediamo come si svilupperà tutto”.